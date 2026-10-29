شهردار منطقه ۲۲ با حضور در صحن شورا به سوالات و انتقادات اعضای شورا پاسخ داد. به گفته برخی اعضای شورا نزدیک به ۳۰ هزار اصله درخت در بوستان جنگلی چیتگر به آفت سوسک پوست خوار دچار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد جواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ تهران با حضور در صحن علنی چهارصد و چهلمین و دومین شورای اسلامی شهر تهران به دعوت رئیس شورا، توضیحاتی درباره خشکیدگی درختان پارک جنگلی چیتگر ارائه داد و گفت: خشکیدگی درختان این بوستان فرایندی تدریجی و مربوط به حدود ۱۵ سال گذشته است.

خسروی افزود: کاهش حقابه، تضعیف درختان و گسترش آفت از عوامل اصلی این وضعیت بوده و مدیریت شهری با همکاری منابع طبیعی، خروج درختان آلوده و اجرای طرح‌های تأمین آب را برای احیای این پارک دنبال می‌کند.