به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نساء امینی بانوی زنجانی و گنجینه زنده بشری که هنر تنورسازی را در این استان زنده نگه داشته بود روز چهارشنبه دار فانی را وداع گفت.

این بانوی هنرمند ۹۱ ساله و گنجینه زنده بشری ایران، پیشگام هنر سنتی تنورسازی در روستای تاریخی و گردشگری گلابر شهرستان ایجرود بود.

او با دستان هنرمند و شیوه منحصر‌به‌فرد خود، خاک را به تنور‌هایی برای گرما، نان و زندگی تبدیل می‌کرد؛ هنری اصیل که ریشه در فرهنگ و زندگی مردمان این سرزمین داشت و سینه‌به‌سینه از نسل‌های گذشته به امروز رسیده بود.

نساء امینی از هنرمندان شاخص صنایع دستی استان زنجان بود که با روش منحصر‌به‌فرد خود در ساخت تنور‌های سنتی، نقش مهمی در حفظ و تداوم این هنر بومی داشت.

این هنرمند سال ۱۳۹۶ از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان «گنجینه زنده بشری» معرفی شد و با استفاده از تکنیک سنتی و بدون نیاز به چرخ سفالگری، تنور‌های سنتی می‌ساخت.

یاد و نام این بانوی گرانقدر به‌عنوان یکی از چهره‌های ماندگار گنجینه‌های زنده بشری ایران، در تاریخ میراث فرهنگی زنجان جاودانه خواهد ماند.