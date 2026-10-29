به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته پدافند غیرعامل، مانور پدافند غیرعامل با سناریوی حمله هوایی، با همکاری امدادگران و مربیان آموزشی جمعیت هلال‌احمر شهرستان پیرانشهر و با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» در یکی از محلات این شهرستان برگزار شد.

در این مانور، امدادگران و مربیان آموزشی با اجرای تمرین‌های عملی، ضمن ارتقای آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری، آموزش‌های عمومی لازم درباره اصول ایمنی، نحوه صحیح پناه‌گیری هنگام وقوع حملات هوایی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی را به شهروندان ارائه کردند.