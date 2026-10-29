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همزمان با هفته پدافند غیرعامل رزمایش پدافند غیرعامل با سناریوی حمله هوایی، در یکی از محلات پیرانشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته پدافند غیرعامل، مانور پدافند غیرعامل با سناریوی حمله هوایی، با همکاری امدادگران و مربیان آموزشی جمعیت هلالاحمر شهرستان پیرانشهر و با شعار «پدافند مردممحور، ایران پایدار» در یکی از محلات این شهرستان برگزار شد.
در این مانور، امدادگران و مربیان آموزشی با اجرای تمرینهای عملی، ضمن ارتقای آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری، آموزشهای عمومی لازم درباره اصول ایمنی، نحوه صحیح پناهگیری هنگام وقوع حملات هوایی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی را به شهروندان ارائه کردند.