طولانی‌شدن چرخه پرداخت مطالبات بیمه‌ای، دشواری تأمین ارز و مشکلات زیرساختی، تولیدکنندگان دارو در استان البرز را با چالش روبه‌رو کرده است؛ مسائلی که به گفته دبیر انجمن صنایع همگن دارویی استان، رفع آن‌ها برای حفظ ظرفیت تولید و تقویت جایگاه دارویی البرز ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، صنعت داروسازی البرز با وجود برخورداری از ظرفیت گسترده تولید و حضور شرکت‌های متعدد دارویی، برای تداوم فعالیت و توسعه تولید، نیازمند رفع موانع مالی، اصلاح سازوکارهای قیمت‌گذاری و بهبود زیرساخت‌های صنعتی است.

جعفری، دبیر انجمن صنایع همگن دارویی استان البرز، در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای البرز بازگشت به‌موقع سرمایه در گردش را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های داروسازی دانست و گفت: طولانی‌شدن فرایند پرداخت مطالبات بیمه‌ای، منابع مالی تولیدکنندگان را درگیر می‌کند و توان آن‌ها را برای تأمین هزینه‌های جاری و مواد اولیه تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه البرز در صنعت داروسازی کشور افزود: این استان از ظرفیت قابل‌توجهی در زمینه تنوع و حجم تولید دارو برخوردار است و امسال نیز به‌عنوان پایلوت دارویی کشور معرفی شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن دارویی البرز، سازوکارهای نرخ‌گذاری و قیمت‌گذاری دارو را از دیگر مسائل مهم این حوزه برشمرد و بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنعت دارو تأکید کرد.

جعفری همچنین تأمین ارز و تسهیل فرایند ثبت سفارش مواد اولیه را از نیازهای اساسی شرکت‌های دارویی دانست و اظهار کرد: انجمن با همکاری مسئولان استانی، معاونت غذا و دارو و تشکل‌های تخصصی، پیگیری مشکلات تولیدکنندگان را دنبال می‌کند و آماده دریافت مسائل شرکت‌ها در زمینه تخصیص ارز و ثبت سفارش است.

وی با اشاره به شناسایی حدود ۱۲۰ واحد دارای مجوز و پروانه بهره‌برداری در صنعت دارویی استان گفت: نزدیک به نیمی از این واحدها عضو انجمن هستند و زمینه عضویت و همکاری سایر تولیدکنندگان نیز فراهم است.

رفع موانع زیرساختی بخش دیگری از مطالبات مطرح‌شده در این گفت‌وگو بود. دبیر انجمن صنایع همگن دارویی البرز با اشاره به مشکلات دسترسی جاده‌ای در شهرک صنعتی و دارویی برکت، پیشنهاد ایجاد ایستگاه مترو برای تسهیل رفت‌وآمد نیروی انسانی و دسترسی به این مجموعه را مطرح کرد.

جعفری در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی متخصص در صنعت داروسازی اعلام کرد: فارغ‌التحصیلان رشته‌های داروسازی، شیمی و رشته‌های مرتبط می‌توانند رزومه خود را برای معرفی به شرکت‌های دارویی در اختیار انجمن قرار دهند.

تأمین نقدینگی، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و توسعه زیرساخت‌ها، از محورهای اصلی مطرح‌شده برای پشتیبانی از تولید دارو در استان البرز است.