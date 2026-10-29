انتشار گزارش‌ها و تصاویر متعدد از حضور علنی افراد مسلح در مناطق مختلف ایالت بلوچستان پاکستان، بار دیگر وضعیت امنیتی این منطقه را در کانون توجه قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ انتشار گزارش‌ها و تصاویر متعدد از حضور علنی افراد مسلح در مناطق مختلف ایالت بلوچستان پاکستان، بار دیگر وضعیت امنیتی این منطقه را در کانون توجه قرار داده است. در تازه‌ترین مورد گزارش‌هایی از استقرار افراد مسلح در مسیر‌های عمومی منطقه بولیده در شهرستان کچ و تلاش آنها برای برقراری ایست بازرسی و ارتباط با مردم محلی منتشر شده است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره توانایی نیرو‌های امنیتی برای جلوگیری از فعالیت آزادانه گروه‌های مسلح در برخی مناطق این ایالت مطرح می‌کند.

بر اساس گزارش منتشر شده درباره تحولات امنیتی ۲۸ اکتبر، حدود ۱۰ تا ۱۵ فرد مسلح، از جمله چند زن در منطقه «میناز» از توابع «بولیده» در شهرستان «کچ» بلوچستان پاکستان، اقدام به ایجاد ایست بازرسی در جاده کردند و سپس به سمت منطقه «گیش کور» عقب نشینی کردند.

در این گزارش آمده است: نیرو‌های امنیتی مسیر حرکت افراد مسلح را شناسایی و با آنها درگیر شدند که در نتیجه آن چند نفر کشته شدند.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که افراد مسلح زن با مردم محلی ارتباط برقرار کرده و برای آنان سخنرانی‌های تبلیغاتی انجام داده‌اند. این جزئیات بر اساس گزارش اولیه مطرح شده و برای همه آنها تایید مستقل در دسترس نیست.

انتشار این تصاویر در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌های امنیتی از تداوم فعالیت گروه‌های مسلح و انجام عملیات ضد تروریستی در بخش‌های مختلف بلوچستان حکایت دارد.

روزنامه دان پاکستان در ۲۸ اکتبر به نقل از روابط عمومی ارتش این کشور گزارش داد که ۹ فرد مسلح در دو عملیات جداگانه در مناطق کچھی و واد کشته شده‌اند.

در کنار این گزارش‌ها، انتشار تصاویر منتسب به حضور افراد مسلح در جاده‌ها و مناطق مسکونی، از ابعاد دیگری از چالش امنیتی بلوچستان حکایت دارد.

حضور علنی افراد مسلح در مسیر‌های عمومی، ایجاد ایست‌های بازرسی و برقراری ارتباط مستقیم با ساکنان محلی، در صورت تایید صحت تصاویر و زمان ثبت آنها، می‌تواند نشانه‌ای از دشواری‌های پیش روی نهاد‌های امنیتی در مهار فعالیت این گروه‌ها باشد.

در مجموع؛ ادامه گزارش‌ها درباره فعالیت افراد مسلح و انجام عملیات امنیتی در مناطق مختلف بلوچستان، نشان می‌دهد که تامین امنیت پایدار در این ایالت همچنان با چالش‌هایی روبه رو است و بررسی میزان اثربخشی اقدامات امنیتی، علاوه بر اعلام نتایج عملیات، به اطلاعات دقیق درباره وضعیت میدانی و امکان رفت و آمد امن مردم در مناطق متاثر از ناامنی نیاز دارد.