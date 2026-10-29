به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از راه‌اندازی نخستین کلینیک چاقی استان در هفته‌های آینده در بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد خبر داد و بر ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیری، اصلاح سبک زندگی و مقابله با مداخلات غیرعلمی در درمان چاقی تأکید کرد.

سیداحمد هاشمی امروز در آیین آغاز سمینار دو روزه «مدیریت شخصی‌سازی‌شده چاقی؛ از دارودرمانی نوین تا جراحی متابولیک»، چاقی را یکی از مسائل مهم اجتماعی و سلامت جامعه دانست و افزود: زمانی که یک بیماری ابعاد اجتماعی پیدا می‌کند، کنترل و درمان آن دشوارتر می‌شود؛ چراکه عوامل مؤثر بر آن تنها به شرایط فردی محدود نیست و رفتار‌های عمومی، فرهنگ تغذیه و سیاست‌گذاری‌های کلان نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند.