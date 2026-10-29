یک دستگاه خودرو در بلوار کربلا اراک، نرسیده به شهرک نبی با عابر پیاده برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: در پی وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودرو با عابر پیاده در بلوار کربلا اراک، نرسیده به شهرک نبی، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس املاح معدنی به محل حادثه اعزام شد.

کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه و ارزیابی وضعیت مصدوم، اقدامات احیای قلبی‌ریوی را آغاز کردند و مصدوم در حین انجام عملیات احیا به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) اراک منتقل شد ولی متأسفانه با توجه به شدت جراحات وارد شده تلاش‌های کادر درمان برای نجات جان وی بی‌نتیجه ماند و مصدوم جان خود را از دست داد.