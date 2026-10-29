مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در آزمون ورود به حرفه مهندسان آذربایجان غربی درسال جاری بیش از ۸ هزار داوطلب ثبت نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در آزمون ورود به حرفه مهندسان استان درسال جاری بیش از ۸ هزار داوطلب ثبت نام کرده‌اند.

پیمان آرامون از شرکت ۸ هزار و ۵۶۲ داوطلب در آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان، معماران تجربی وکارشناس رسمی ماده ۲۷ در این استان خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اعلام این خبر بیان داشت: این آزمون در روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۷ و ۸ آبان‌ماه سال جاری، همزمان با سراسر کشور در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۲۰ درصد را بانوان و ۸۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند و حدنصاب قبولی در آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌ها در رشته‌های مختلف نیز ۵۰ درصد نمره کل آزمون اعلام شده است.