سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در سفر به قم با حضرات آیات اراکی، خاتمی و سعیدی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در سفر به قم با آیت الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت‌الله اراکی در این دیدار با تأکید بر ضرورت بازنگری در معادلات متعارف قدرت، ایمان، اراده و مبانی اعتقادی را از مؤلفه‌های مهم مقاومت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به رویارویی ایران با قدرت‌های نظامی جهان گفت: در محاسبات متعارف، معمولاً قدرت کشور‌ها بر اساس میزان تجهیزات و امکانات نظامی سنجیده می‌شود؛ اما تجربه مقاومت نشان می‌دهد که معادلات قدرت را نمی‌توان صرفاً بر اساس شاخص‌های مادی تحلیل کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اندیشه‌ورزی مستقل در میان مسئولان افزود: مدیران و تصمیم‌گیران کشور باید با تأمل و بررسی علمی، دیدگاه‌های مختلف درباره قدرت، مقاومت و اداره جامعه را ارزیابی کنند و از محدود کردن اندیشه به چارچوب‌هایی که دیگران تعیین کرده‌اند، بپرهیزند.

آیت الله خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری هم در دیدار رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور حضور مردم در اجتماعات و رزمایش‌های مردمی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و پدافند غیرعامل کشور دانست و بر ضرورت تبیین نقش و اهمیت این حضور از طریق رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت آشنایی بیشتر مردم با مأموریت‌های پدافند غیرعامل تصریح کرد: تبیین درست وظایف و کارکرد‌های این حوزه می‌تواند به افزایش مشارکت و همراهی مردم و کاهش تلفات و خسارات در حوادث و شرایط بحرانی کمک کند.

آیت الله خاتمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات رژیم صهیونیستی گفت: برای جمهوری اسلامی ایران تفاوتی ندارد چه کسی در این رژیم به قدرت برسد؛ چراکه همه آنان را دشمن ایران اسلامی و اسلام می‌دانیم.

آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) هم در این دیدار با اشاره به ضرورت تقویت توان دفاعی و حفاظت از زیرساخت‌های کشور گفت: در کنار توکل به خداوند، باید از ابزار‌ها و ظرفیت‌های موجود برای صیانت از کشور، مردم و مسئولان استفاده کرد.

وی بر ضرورت همدلی میان مسئولان، پرهیز از تضعیف یکدیگر و تشویق نیرو‌های فعال و متخصص تأکید کرد و افزود: حمایت و تشویق می‌تواند زمینه‌ساز تحرک، انگیزه و عملکرد بهتر در مجموعه‌های مسئولیتی باشد.