وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری‌های خود با وزارت آموزش و پرورش را برای توسعه و ارتقای آموزش عمومی قرآن در پنج محور کلیدی دنبال می‌کند.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های قرآنی وزارت ارشاد گفت: این وزارتخانه در ۵ محور اصلی در راستای توسعه آموزش عمومی قرآن با وزارت آموزش و پرورش همکاری می‌کند که اجرای طرح‌«بُشری» و «طرح ملی تلاوت» از جمله آنهاست.

مرتضی خدمتکار آرانی؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین گردهمایی دبیران کارگروه‌های استانی توسعه آموزش عمومی قرآن که روز گذشته، چهارشنبه ۶ آبان‌ماه برگزار شد، با اشاره به همکاری‌های مطلوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت آموزش و پرورش در عرصه آموزش عمومی قرآن، گفت: هر چند که ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی کمیسیون فعالیت‌های تبلیغی، ترویجی قرآنی هستیم اما در این کمیسیون که در وزارت آموزش و پرورش مستقر است، خود را همکار دوستان مسئول می‌دانیم.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ سال پیش سندی در شورای توسعه فرهنگ قرآنی تدوین شد، گفت: در آن سند، جمع‌بندی و تحلیل‌های کارشناسی براین اصل تکیه داشت که اگر قرار است کار ویژه‌ای در زمینه ارتقای آموزش و فرهنگ قرآنی به انجام برسد ناگزیر به این هستیم که جریان آن را از آموزش و پرورش و از دل مدارس آغاز کنیم که البته طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در این وزارتخانه و کمیسیون آموزش عمومی قرآن و به تبع آن، واحدهای مستقر در استان‌های کشور به انجام رسیده است.

خدمتکار آرانی تصریح کرد: اکنون بیش از ۴ هزار مؤسسه قرآنی ثبت در کل کشور در حال فعالیت هستند که باید نسبت آنها را با آموزش رسمی قرآن در وزارت آموزش و پرورش مشخص کنیم. البته طبیعی است که رویدادهای آموزشی صورت گرفته در این مؤسسات در امتداد محتوای درسی است که در مدارس به دانش‌آموزان ارائه می‌شود به این معنی که اگر دانش‌آموزی پس از فراغت از تحصیل در مدارس، خواسته باشد تحت آموزش‌های تخصصی قرآن قرار گیرد، قاعدتاً باید جذب این مؤسسات شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های قرآنی وزارت ارشاد در ادامه گفت: صرفنظر از این موضوع، وزارت ارشاد در راستای تحقق اهداف ۹ گانه آموزش عمومی قرآن در ۵ محور فعالیت‌هایی را در حال انجام دارد که به این واسطه بتواند همکاری، تعامل و تعاون مطلوبی با کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن داشته باشد؛ نخستین محور همکاری ما با این کمیسیون، برگزاری طرح «بُشری» است که ویژه تربیت مربیان قرآنی تدارک دیده شده و طی سه‌سال گذشته ۱۴۰ دوره از این طرح با تربیت بالغ بر ۲۲ هزار مربی که شبکه‌ای از نیروهای متخصص در امر آموزش عمومی قرآن را ایجاد کرده، برگزار کردیم.

وی تأکید کرد: محور دوم، «طرح ملی تلاوت» است؛ ماهیت این طرح، تربیت قاریان نوجوان بودن که به این واسطه مخاطب اصلی ما محصلان هستند که در مؤسسات، مدارس و دارالقرآن‌ها با حدود ۶۰۰ دانش‌آموز خوشخوان مشغول برگزاری آن هستیم.

خدمتکار آرانی به محور سوم همکاری وزارت ارشاد در راستای آموزش عمومی قرآن اشاره کرد و گفت: «شهر من؛ شهر نماز» عنوان طرحی است که در این حوزه در حال تدارک و برگزاری است که در سال گذشته در ۱۳ استان و ۷۰ شهر با پوشش قرار دادن بیش از ۷ هزار معلم پایه دوم ابتدایی به انجام رسید و در تلاش هستیم تدارک برای برگزاری این طرح در۱۷ استان دیگر را نیز برنامه‌ریزی کنیم.

وی برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت را به عنوان چهارمین محور در زمینه اقدام به منظور توسعه آموزش عمومی قرآن معرفی کرد و گفت: در دوره اخیر این آزمون بیش از ۱۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند که ۳۶ هزار نفر از آنها دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال بوده و نزدیک به یک‌هزار نفر از این ۳۶ هزار دانش‌آموز نیز حافظ کل قرآن بوده‌اند.

خدمتکار آرانی درباره محور پنجم پرداختن به امر آموزش عمومی قرآن گفت: استفاده از ابزارهای فناورانه و جدید که در قالب هنر و رسانه تعریف شده‌اند در این محور از جایگاه اصلی برخوردار بوده تا به این واسطه بتوان ارتباطی مؤثر میان نسل جدید با پیام‌ها و آموزه‌های قرآنی ایجاد کنیم.

وی در پایان گفت: رویداد ملی «فصل تعالی» ساز و کاری است که در راستای پرداختن به این موضوع یعنی استفاده از فناوری و ابزارهای جدید برای پرداختن به امور قرآنی آن را برگزار می‌کنیم که در این عرصه استفاده فراگیر از مظاهر هوش مصنوعی و خلاقیت‌های مبتنی بر آن از جمله اولویت‌های اصلی آن است.