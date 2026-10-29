به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، اعلام کرد: پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد که تاکنون نام نویسی خود را تکمیل نکرده‌اند، باید در مهلت اعلام‌ شده برای نام نویسی اقدام کنند.

پذیرفته‌شدگان لازم است ابتدا برای نام نویسی غیرحضوری به سامانه reg.ut.ac.ir مراجعه کنند و با همراه داشتن مدارک موردنیاز، برای تکمیل مراحل نام نویسی حضوری به یکی از محل‌های اعلام‌شده مراجعه کنند.

روابط عمومی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران اعلام کرد: داوطلبان برای نام نویسی به پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، واقع در بلوار میرمهنا، ابتدای خیابان نیایش در جزیره کیش و یا خیابان کارگر شمالی، خیابان بدیع‌الزمان فروزانفر، پلاک ۲۳، واحد یک در تهران مراجعه کنند.

اصل دانشنامه یا گواهی موقت پایان تحصیلات مقطع کارشناسی و ریزنمرات مقطع برای نام نویسی حضوری ضروری است.