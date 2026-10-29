آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی در استان البرز با حضور ۱۰ هزار و ۲۲۵ داوطلب، در دو حوزه دانشگاهی برگزار شد؛ بانوان ۳۰ درصد از شرکت‌کنندگان این آزمون را تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، مدیرکل راه و شهرسازی استان، از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی در روزهای پنجشنبه و جمعه، هفتم و هشتم آبان‌ماه، همزمان با سراسر کشور خبر داد.

محمد عسگری با اشاره به برگزاری این آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشگاه پیام نور کرج افزود: داوطلبان در هفت رشته مهندسی و شش رشته مرتبط با کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی با یکدیگر رقابت کردند.

عسگری با بیان اینکه ۳۰ درصد شرکت‌کنندگان را بانوان و ۷۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند، گفت: حدنصاب قبولی در آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان، در رشته‌های مختلف، ۵۰ درصد نمره کل آزمون تعیین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی البرز در پایان اعلام کرد: نتایج آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان منتشر خواهد شد.