

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ در نهمین دوره نمایشگاه آیفارم که از دو روز پیش در شهر آفتاب راه اندازی شده، جدیدترین محصولات فناورانه، تجهیزات و دستگاه های مرتبط با بخش های مختلف کشاورزی و مواد غذایی عرضه شده و گزارش های میدانی حکایت از این دارد که دستگاه های ارائه شده با استقبال تولیدکنندگان، فروشندگان و فعالان این عرصه، به ویژه کارآفرینان و دارندگان کارگاه های کوچک و صنایع تبدیلی مواجه شده است.

علاوه بر عرضه تجهیزات و دستگاه های مرتبط با کشاورزی و مواد غذایی، در این رویداد نمایشگاهی که تا روز جمعه هشتم آبان‌ماه ادامه دارد، ۱۸ دوره آموزشی با تمرکز بر هوشمندسازی آبیاری، بهینه‌سازی مصرف آب و افزایش بهره‌وری، با هدف کمک به رفع چالش‌های تولید و تقویت امنیت غذایی برگزار می شود.

در این دوره از آیفارم ۱۲۰ شرکت سازنده تجهیزات گلخانه‌ ای، باغبانی، نهاده‌های کشاورزی و سامانه‌های آبیاری و کارگاه های بسته بندی و سورتینگ مشارکت دارند.

این نمایشگاه تخصصی تا هشتم آبان ماه برپا است.