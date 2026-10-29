به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وزارت اطلاعات، سربازان گمنام امام‌زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان با کمک گزارش‌های مردمی، رصدهای مستمر اطلاعاتی و عملیاتی و با همکاری دیگر حافظان امنیت، موفق شدند این ۴ هسته وابسته به دشمن آمریکایی - صهیونی را در شهرستان‌های محدوده مرکز و جنوب استان شناسایی و ۱۶ تروریست این هسته ها را که برخی از خارج کشور آمده بودند، بازداشت کنند.

شماری از تروریست‌های بازداشت شده، عامل به شهادت رساندن جمعی از پرسنل فداکار فراجا در شهرستان ایرانشهر هستند که پس از بازداشت، به مقام محترم قضایی تحویل داده شدند. از تروریست‌های بازداشت شده شماری سلاح و مهمات جنگی از جمله ۹ قبضه کلاشینکف، ۲ قبضه «ام۴» آمریکایی و ۷ قبضه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

همچنین در ادامه ضربه به مزدوران بی‌وطن وابسته به شبکه‌ جاسوسی-رسانه‌ای دشمن آمریکایی-صهیونیستی، ۳ نفر از این مزدوران که در حال جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مربوط به موقعیت مقرها و اماکن دفاعی و امنیتی جنوب استان بودند، شناسایی و بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات ضمن قدردانی از مردم برای ارائه گزارش‌های مؤثر، از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به نشانی vaja113@(با تیک آبی) گزارش کنند.