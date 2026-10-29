به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی در مراسم افتتاح مرکز تجارت و فناوری گفت:ایجاد چنین مرکزی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کرمان در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، صنایع کوچک و متوسط و توانمندی‌های فناورانه استان ضروری است و می‌تواند در توسعه صادرات نیز نقش داشته باشد.

وی افزود:رویکرد استان فقط افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نیست و ارتقای کیفیت فعالیت آنها نیز باید مورد توجه باشد.

استاندار کرمان ادامه داد:در کنار توسعه کمی، باید کیفیت فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ارتقاء و فضای فعالیت آنها در استان گسترش پیدا کند.