به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرناز اسکندری اظهار داشت: این کمک در چارچوب مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و یکی از بانک‌ها برای تأمین بخشی از نیاز‌های خانوار‌های زیر پوشش بهزیستی اختصاص یافته است.

وی افزود: مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در کنار بهزیستی، نقش مؤثری در پاسخگویی به نیاز‌های مددجویان، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش استقلال آنان دارد.

مدیرکل بهزیستی استان تأکید کرد: تداوم این همکاری‌ها با برنامه‌ریزی منسجم ضروری است و باید در کنار تأمین نیاز‌های ضروری، توانمندسازی مددجویان و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر آنان در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

اسکندری با اشاره به گستردگی خدمات بهزیستی گفت: ۱۰۷ هزار نفر در استان بوشهر زیر پوشش این سازمان قرار دارند و ۵۲ هزار خانوار از خدمات تخصصی آن بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: ۲۴ هزار نفر در استان مستمری ماهانه دریافت می‌کنند که از این شمار، ۱۷ هزار نفر در حوزه توانبخشی و هفت هزار نفر در حوزه سلامت اجتماعی هستند.

مدیرکل بهزیستی استان این سازمان را نهادی تخصصی، دانش‌محور و حمایتی توصیف کرد و افزود: بهزیستی در زمینه‌های توانمندسازی، سلامت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توانبخشی به جامعه هدف و سایر اقشار خدمات ارائه می‌کند.