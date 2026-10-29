خدایار عزیزان رزمی‌کار ۴۵ ساله تبریزی در حرکتی کم‌نظیر و در مسیر سربالایی موفق به ثبت یک رکورد جهانی و دو رکورد آسیایی به نام شهدای اقتدار ایران اسلامی در رشته‌های ورزشی رزمی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حمید قلی‌زاده رئیس کنفدراسیون جهانی ایمارو و تافیسا با اشاره به ثبت یک رکورد جهانی و دو رکورد آسیایی توسط رزمی‌کار تبریزی گفت:این رکورد‌ها در مسیر ورودی سنگفرش تا یادمان شهدای گمنام اجرا شده و به ثبت رسیدند.

خدایار عزیزان در نخستین رکورد خود موفق شد طی یک ساعت و ۳۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه تعداد ۲ هزار و ۳۰ ضربه تیغه پا را در مسیر سربالایی اجرا کند رکوردی که در سطح آسیا به ثبت رسید.

وی در دومین رکورد نیز با اجرای ۲ هزار و ۲۵۱ ضربه پاشنه پا طی یک ساعت و ۵۳ دقیقه و ۷ ثانیه موفق به ثبت دومین رکورد آسیایی خود شد.

این رزمی‌کار تبریزی در سومین بخش از این رقابت استقامتی هزار و ۹۵۳ ضربه پای گردشی را در مدت ۲ ساعت و ۵۷ ثانیه اجرا کرد رکوردی که بنا بر اعلام مسئولان مربوط در کنفدراسیون‌های چندجانبه ایمارو، ایمارو اسپرت و تافیسا به‌ عنوان رکورد جهانی به ثبت رسیده است.

خدایار عزیزان که از او به‌عنوان رکورددار حرکات فوق‌ قدرتی یاد می‌شود پیش از این نیز ۱۷ رکورد جهانی را در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است رکورد‌هایی که بخش قابل توجهی از آنها به اجرای حرکات دشوار قدرتی و استقامتی اختصاص دارد.

از جمله این رکورد‌ها می‌توان به شنای تک‌انگشتی با هر دو دست در حالت ثابت و پرشی، شنای سرعتی روی انگشتان اشاره، اجرای حرکت اسکات استقامتی به مدت چهار ساعت و ۲۸ ثانیه و انجام ۶۸ حرکت شنای تک‌انگشتی با هر دو دست اشاره کرد.

ثبت یک رکورد آسیایی در حرکت پل‌زدن روی دو انگشت اشاره نیز از دیگر افتخارات این ورزشکار تبریزی است.

عزیزان همچنین مدعی ثبت رکورد‌هایی ویژه در حرکات شنا روی چاقوهاست از جمله اجرای ۳۶ حرکت شنا روی انگشتان اشاره در مدت ۵۲ ثانیه و ۳۰ حرکت شنای پرشی در مدت ۶۰ ثانیه.

از دیگر رکورد‌های منسوب به وی می‌توان به اجرای شنای تک‌انگشتی با دو دست و روی یک پا به نام شهید مهدی باکری و اجرای ۴۱ حرکت شنا در ۳۵ ثانیه به نام شهدای مدافع حرم اشاره کرد.

وی همچنین رکورد ۶۳ حرکت شنای تک‌انگشتی با دو دست و روی یک پا در مدت ۵۰ ثانیه در کارنامه خود دارد.

بر اساس کنفدراسیون جهانی ایمار و تافیسا این رکورد‌ها در مجموعه‌های مرتبط با ایمارو، ایمارو اسپرت و تافیسا به ثبت رسیده‌اند.

ثبت این سه رکورد تازه بار دیگر نام این ورزشکار تبریزی را در عرصه حرکات قدرتی و استقامتی مطرح کرده است.