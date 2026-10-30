به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدحسین زندویان اظهار داشت: ستاد خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت فهرست آثار راه‌یافته به بخش‌های فیلمنامه و فیلم بلند این رویداد سینمایی را اعلام کرده که بر اساس آن فیلمنامه «مومو و راز گنج میرمهنا» در جمع ۱۰ اثر راه‌یافته به بخش رقابتی فیلمنامه بلند راه گرفته است.

وی افزود: عقیل جماعتی پیش از این نیز در عرصه فیلمسازی مستند فعالیت داشته و مستند «خشت و خون» ساخته او در نهمین جشنواره تلویزیونی مستند عنوان بهترین فیلم مستند را کسب کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآورشد: این موفقیت فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان استان بوشهر در عرصه سینما و فیلمنامه‌نویسی است.

زندویان افزود: حضور آثار هنرمندان استان در رویداد‌های ملی و بین‌المللی می‌تواند زمینه دیده‌شدن استعداد‌های بومی و توجه بیشتر به تولیدات فرهنگی و هنری با تکیه بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه را فراهم کند.

عنوان «مومو و راز گنج میرمهنا» نیز به میرمهنا، چهره تاریخی مبارزه با استعمار در خلیج فارس، اشاره دارد؛ شخصیتی که بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی جنوب ایران به شمار می‌رود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.