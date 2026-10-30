سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: مدیریت هشت پارک جنگلی استان به مساحت ۶۷۳ هکتار به سرمایه‌گذاران و متقاضیان بخش خصوصی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ علیرضا منصوری اظهار داشت: منابع طبیعی در کنار وظیفه اصلی خود در حفاظت و صیانت از اراضی ملی، حمایت از تولید و توسعه بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی را در چارچوب اهداف سازمانی دنبال می‌کند.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم این بخش، ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری است که می‌توان در قالب آن، عرصه‌های مورد نیاز طرح‌های منابع طبیعی، محیط‌زیستی و گردشگری را تخصیص داد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان کرد: طرح‌هایی مورد توجه هستند که در کنار اقتصادی بودن، به حفاظت از طبیعت، گسترش فضای سبز و توسعه گردشگری این استان کمک کنند.

منصوری با اشاره به فعالیت پنج نهالستان در استان بوشهر گفت: در سه سال گذشته ۹ میلیون اصله نهال در این نهالستان‌ها تولید شده و تعهد تولید سال جاری در نهالستان‌های این مجموعه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصله است.

وی افزود: تولید نهال در نهالستان‌های بخش خصوصی نیز با کمک شهرداری‌ها و شرکت‌ها پیگیری می‌شود و برای همکاری با متقاضیان در زمینه برون‌سپاری مدیریت نهالستان‌ها آمادگی داریم.

منصوری یادآور شد: با آغاز طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در سال ۱۴۰۲، تعهد استان بوشهر تولید ۱۲ میلیون اصله نهال بود که تاکنون ۹ میلیون اصله آن تولید شده است.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: توسعه زراعت چوب با استفاده از پساب فاضلاب بوشهر از طرح‌های مورد نظر این مجموعه است و بیش از یکهزار هکتار عرصه برای تأمین زمین مورد نیاز آن شناسایی شده‌است.

منصوری ادامه داد: در زمینه گیاهان دارویی مانند آویشن، پیوند گونه‌هایی مانند بادام کوهی و کشت کاکتوس آپونتیا نیز ظرفیت سرمایه‌گذاری وجود دارد.

وی گفت: متقاضیان می‌توانند طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای توجیه اقتصادی خود را ارائه کنند تا در قالب ماده سه، زمینه واگذاری عرصه برای اجرای طرح و حمایت‌های لازم فراهم شود.