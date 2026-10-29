ادامه درخشش جودوکاهای ایران در جام آسیا؛ بربط طلایی شد
کاپیتان تیم ملی جودو بانوان عنوان قهرمانی و نشان طلای رقابتهای جام آسیا را به خود اختصاص داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مریم بربط نماینده وزن منهای ۷۸ کیلوگرم بانوان با کسب دو پیروزی متوالی در رقابتهای کاپ آسیا، راهی مرحله نیمهنهایی شد و در ادامه با صعود به دیدار فینال در یک قدمی نشان طلا قرار گرفت و با پیروزی برابر نماینده لیتوانی طلای مسابقات جام آسیا را از آن خود کرد.
بربط در دیدار اول مقابل امل الخلایله از اردن به پیروزی رسید و دیدار دوم میگله جولیا دودنیت از لیتوانی نیز به پیروزی رسید و به نشان طلا دست پیدا کرد.