به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی محمدی بیان کرد: محدود بودن بارندگی‌ها درسال آبی گذشته موجب شده‌است ظرفیت مناسبی برای ذخیره‌سازی سیلاب‌های احتمالی در سازه‌های آبی استان بوشهر وجود داشته باشد.

وی افزود: در زمان حاضر سد‌های رئیسعلی دلواری، تنگ ارم، ارغون، خاییز، آبپا، قیزقلعه، اخند و باغان امکان ذخیره‌سازی سیلاب‌های احتمالی را دارند و در مجموع، بیش از ۷۰ درصد ظرفیت ذخیره‌سازی آنها در دسترس است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر ادامه داد: عملیات مانور دریچه‌های تخلیه آب و رسوب در همه تأسیسات آبی استان انجام شده و از نظر فنی، آمادگی برای حداکثر ذخیره‌سازی در حوضه‌های آبریز سد‌ها وجود دارد.

محمدی با اشاره به ظرفیت طرح‌های تغذیه آب‌های زیرزمینی در استان گفت: عملیات لایروبی این طرح‌ها انجام شده یا در حال انجام است تا امکان استفاده از سیلاب‌های احتمالی برای تقویت سفره‌های زیرزمینی فراهم شود.

وی افزود: طرح تغذیه مصنوعی آردو در شهرستان دشتستان، به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح تغذیه مصنوعی شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، به‌طور کامل لایروبی شده است و سیلاب این حوضه می‌تواند با کنترل در این طرح، به تقویت سفره‌های آب زیرزمینی دشت برازجان کمک کند.

محمدی بیان کرد: طرح تغذیه مصنوعی جاشک نیز از سوی این شرکت لایروبی شده و به حداکثر ظرفیت کنترل سیلاب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی رسیده است تا ضمن کاهش خطر‌های سیلاب، به احیای آبخوان دشت مجاور کمک کند.

وی، وجود سد‌های انحرافی و شبکه‌های آبیاری را از دیگر فرصت‌های استان برای بهره‌برداری از بارندگی‌های احتمالی دانست و گفت: سد‌های انحرافی سعدآباد، اهرم و سرقنات از مهم‌ترین سازه‌های مدیریت و هدایت رواناب‌های فصلی هستند که امکان انتقال آب به شبکه‌های آبیاری پایین‌دست را فراهم می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر افزود: با توجه به پایان یافتن یا رو به پایان بودن فصل برداشت محصول در بسیاری از نخلستان‌های استان بوشهر و نیاز نخیلات به آبیاری پس از برداشت، کشاورزان مناطق زیر پوشش شبکه‌های آبیاری نیز از بارش‌های احتمالی بهره‌مند خواهند شد.

محمدی درباره چشم‌انداز بارندگی استان بوشهر اظهار کرد: آخرین مطالعات دفتر داده‌ها و اطلاعات آب کشور نشان می‌دهد احتمال وقوع بارش‌ها، بویژه بارش‌های سیلابی، در استان بوشهر طی ۱۵ روز پیش رو بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: شرایط جوی به‌صورت تخصصی و مستمر از سوی همکاران هواشناسی استان رصد و اطلاع‌رسانی می‌شود، اما براساس شواهد موجود، وقوع یک پدیده بارشی شدید و خسارت‌زا در بازه کوتاه‌مدت، مانند یک هفته آینده، دور از انتظار است.