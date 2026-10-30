به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر حسن کشاورز اظهار داشت: سکته مغزی در اثر اختلال در خون‌رسانی به بخشی از مغز یا خونریزی در بافت مغز رخ می‌دهد و تشخیص سریع علائم و آغاز به‌موقع اقدامات درمانی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های مغزی، پیشگیری از ناتوانی‌های پایدار و بهبود پیامد‌های درمان دارد.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی زودهنگام این بیماری بیان کرد: سکته مغزی یک وضعیت اورژانسی است و هرگونه تأخیر در مراجعه به مراکز درمانی می‌تواند فرصت دریافت درمان مؤثر را کاهش دهد؛ ازاین‌رو آگاهی خانواده‌ها و عموم مردم از نشانه‌های اولیه این بیماری و اقدام فوری هنگام مشاهده علائم، از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش عوارض ناشی از سکته مغزی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در ادامه با برشمردن مهم‌ترین علائم سکته مغزی گفت: افتادگی ناگهانی یک سمت صورت یا کج شدن لب‌ها، ضعف یا بی‌حسی ناگهانی دست یا پا به‌ویژه در یک سمت بدن، اختلال ناگهانی در صحبت کردن و نامفهوم شدن گفتار یا دشواری در درک صحبت دیگران، اختلال ناگهانی در بینایی، عدم تعادل یا راه رفتن و سردرد شدید و ناگهانی به‌ویژه اگر با علائم غیرمعمول دیگری همراه باشد، از مهم‌ترین نشانه‌های هشداردهنده این بیماری است.

دکتر کشاورز تأکید کرد: در صورت مشاهده هر یک از این علائم باید فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت و از انتقال بیمار به مراکز درمانی بدون هماهنگی با نیرو‌های اورژانس، تأخیر برای بهبود خودبه‌خودی علائم یا مصرف خودسرانه دارو پرهیز کرد؛ حتی اگر علائم پس از مدت کوتاهی برطرف شوند، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر همچنین بر اهمیت کنترل عوامل خطر قابل اصلاح تأکید کرد و افزود: کنترل منظم فشار خون، مدیریت دیابت، کنترل چربی خون، ترک مصرف دخانیات، فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم، حفظ وزن مناسب و پیگیری توصیه‌های پزشک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش خطر سکته مغزی مؤثر باشد.