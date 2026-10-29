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آزمون عملی استخدامی آتشنشانان دهیاریهای هرمزگان با حضور ۶۷ داوطلب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: در این مرحله، توانمندیها، مهارتهای عملیاتی و آمادگی جسمانی داوطلبان براساس شاخصها و معیارهای تعیینشده ارزیابی شد تا افراد واجد شرایط برای فعالیت در مشاغل عملیاتی آتشنشانی شناسایی شوند.
محمد امین لیاقت افزود: نتیجه آزمون تا دو هفته آینده اعلام میشود.
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وی گفت: جذب نیروهای توانمند و با آمادگی جسمانی و مهارتهای تخصصی، نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی و توان عملیاتی مجموعههای آتشنشانی و ارائه خدمات ایمنی مطلوبتر به شهروندان دارد.