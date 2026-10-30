به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این عملیات با هدف رفع نشتی داخلی، بهبود ایزولاسیون خط میعانات گازی و کاهش ریسک‌های عملیاتی انجام شد.

مدیر پایانه میعانات گازی پارس جنوبی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و مدیریت میدانی اظهار داشت: شناسایی به‌موقع نشانه‌های خرابی و اقدام پیش از بروز اختلال عملیاتی، نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و حفظ پایداری فعالیت‌های پایانه دارد. اجرای این عملیات حاصل برنامه‌ریزی مناسب، حضور میدانی، تصمیم‌گیری به‌موقع و هماهنگی مؤثر واحد‌های تخصصی بود.

غلامحسین گرامی افزود: در برنامه‌ریزی عملیات، ضمن توجه به الزامات فنی و ایمنی، شرایط فرایندی صادرات و ضرورت استمرار ارسال خوراک به مخازن متمرکز و پتروشیمی نوری نیز مدنظر قرار گرفت تا آثار عملیات تعمیراتی بر فعالیت‌های جاری به حداقل برسد.

رئیس HSE پایانه میعانات گازی پارس جنوبی هم گفت: ارزیابی مخاطرات، هماهنگی‌های پیش از شروع کار، کنترل شرایط ایمن انجام تعمیرات و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری، از محور‌های اصلی اجرای این عملیات بود. همکاری نیرو‌های عملیاتی، تعمیرات صنعتی و آتش‌نشانی، در کنار نظارت‌های ایمنی، نقش مؤثری در تکمیل کار بدون وقوع حادثه داشت.

صالح قیژان‌زاده افزود: پس از نصب شیر جدید، عملیات پک‌کردن هدر و کنترل نشتی با هماهنگی واحد‌های مرتبط انجام شد. بر اساس گزارش اجرایی، پس از افزایش فشار تا ۱۰ بار، هیچ‌گونه نشتی در اطراف تجهیز مشاهده نشد که بیانگر موفقیت عملیات نصب و رفع نشتی در محدوده مورد بررسی بود.