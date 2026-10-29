استاندار کرمان:تجلیل از دانش‌آموزان برتر به رویه مستمر تبدیل و از طریق الگوسازی، جایگاه تلاش و موفقیت علمی را در جامعه بیشتر شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،استاندار کرمان در همایش تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سال ۱۴۰۵ استان گفت: دانش‌آموزان در آینده استان و توسعه آن نقش مهمی ایفا می‌کنند و تربیت سرمایه انسانی قوی، یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های توسعه استان است.

محمدعلی طالبی، افزود:تقویت سرمایه انسانی از محور‌های اصلی برنامه‌های توسعه کرمان بوده و در سند «کرمان برفراز» نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است.

وی بر ایجاد بستر آموزش از راه دور با بهره‌گیری از معلمان برجسته برای ارتقای کیفیت آموزش در مناطق محروم استان تاکید کرد.