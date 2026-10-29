استاندار سمنان : عوارض تردد در آزاد راه حرم تا حرم در فروردین ماه حذف شد و از اردیبهشت ماه به بعد هم با مهلت ۳ ماهه ، قابل پرداخت است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند در اتاق خبر سمنان با اشاره به ارسال برخی پیامک های پرداخت عوارض تردد در آزاد راه حرم تا حرم گفت : این مبالغ با توجه به تعداد عبور و مرور خودروها بخصوص در جاده سمنان - گرمسار که بخشی از آزاد راه حرم تا حرم است از فروردین ماه تاکنون محاسبه شده است .

وی افزود : با رایزنی هایی که با شرکت پیممانکار آزادراه شد ؛ مقرر شد عوارض تردد در فروردین ماه حذف شود و عوارض محاسبه شده از اردیبهشت ماه تاکنون نیز تا ۳ ماه مهلت پرداخت داشته باشد.

وی تاکید کرد : تاکنون هیچ جریمه ای برای پرداخت نشدن عوارض آزاد راهی برای رانندگان اعمال نشده است .

بر اساس مصوبه وزارت راه و شهرسازی نرخ عوارض سواری و وانت ۳۵ هزار تومان، مینی بوس و کامیونت ۷۰ هزار تومان، اتوبوس و ناوگان ۳ محور ۱۴۰ هزار تومان و تریلی و ناوگان ۴ محور ۱۷۰ هزار تومان است