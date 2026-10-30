به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی چاوشانی اظهار داشت: تجربیات حاصل از مواجهه با شرایط بحرانی، سرمایه‌ای ارزشمند برای ارتقای دانش تخصصی، بهبود فرایند‌های عملیاتی و افزایش آمادگی نیرو‌های ایمنی و آتش‌نشانی است و باید با رویکردی نظام‌مند در اختیار مجموعه‌های مرتبط قرار گیرد.

وی افزود: این نشست با هدف تبادل تجربیات، بررسی اقدامات انجام‌شده و انتقال آموخته‌های عملیاتی از حملات به پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی، به میزبانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و در دانشگاه عسلویه برگزار شد و فرصتی برای هم‌اندیشی کارشناسان و نیرو‌های عملیاتی حوزه ایمنی و آتش‌نشانی فراهم کرد.

رئیس ایمنی و آتش‌نشانی مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و آمادگی در مواجهه با شرایط اضطراری بیان کرد: در این نشست، تمهیدات پیش‌بینی‌شده و اقدامات مدیریتی و عملیاتی در مراحل پیش، حین و پس از حملات به چهار پالایشگاه مجتمع تشریح شد تا تجربیات به‌دست‌آمده در اختیار کارشناسان و آتش‌نشانان منطقه قرار گیرد و زمینه بهره‌گیری از این آموخته‌ها در برنامه‌ریزی‌های آینده فراهم شود.

چاوشانی ادامه داد: در جریان این نشست، رویکرد‌ها و اقدامات تیم مدیریت بحران مجتمع گاز پارس جنوبی در مواجهه با شرایط بحرانی، نحوه مدیریت حوادث و ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. انتقال این تجربیات می‌تواند به ارتقای آمادگی نیرو‌های عملیاتی، تقویت تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری و افزایش اثربخشی اقدامات مقابله‌ای کمک کند.