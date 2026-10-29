به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، هجدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال برادران وزارت نیرو با حضور ۲۱ تیم از ۱۸ استان کشور و بیش از ۲۷۰ ورزشکار، از ششم تا سیزدهم آبان‌ماه در همدان برگزار می‌شود.

نایب‌رئیس و دبیر اجرایی مسابقات والیبال وزارت نیرو، با اشاره به اهداف برگزاری این رقابت‌ها گفت: توسعه فعالیت‌های ورزشی در میان کارکنان وزارت نیرو، با هدف تقویت همدلی، همیاری، همکاری و صمیمیت میان همکاران و توجه به سلامت کارکنان در کنار انجام وظیفه اصلی این وزارتخانه، یعنی خدمات‌رسانی، دنبال می‌شود.

واحد حمیدی با بیان اینکه همدان برای دومین سال پیاپی میزبانی یکی از رویداد‌های سراسری ورزشی وزارت نیرو را برعهده دارد، افزود: سال گذشته نیز شانزدهمین دوره مسابقات سراسری فوتسال برادران وزارت نیرو با حضور ۳۷ تیم و بیش از ۴۵۰ ورزشکار به مدت یک هفته در همدان برگزار شد.

نایب‌رئیس و دبیر اجرایی مسابقات والیبال وزارت نیرو گفت: بر اساس ارزیابی‌های فنی و تخصصی شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو، استان همدان و شرکت توزیع نیروی برق استان همدان رتبه برتر میزبانی مسابقات سراسری این وزارتخانه را کسب کردند و امیدواریم امسال نیز میزبان شایسته‌ای برای ورزشکاران و تیم‌های شرکت‌کننده باشیم.

مراسم افتتاحیه این مسابقات ششم آبان‌ماه با حضور جمعی از مسئولان ورزشی استان و کشور، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان، در سالن شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.

در پایان این مراسم نیز لوح یادبود مسابقات به امضای مسئولان حاضر رسید.