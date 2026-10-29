همایش «هم‌افقی با ولی» با حضور فعالان فرهنگی استان قم و با هدف آشنایی بیشتر با منظومه فکری امام شهید و همچنین شناسایی و جذب نیرو‌های توانمند و دغدغه‌مند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جمعی از فعالان مردمی عرصه فرهنگ و هنر استان با تشکیل مجموعه «هم‌افقی با ولی»، با محوریت تبیین جایگاه ولایت و ضرورت اطاعت از ولی، فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی خود را دنبال می‌کنند.

این مجموعه که بیشتر اعضای آن را شاعران، نویسندگان و فعالان فرهنگی استان تشکیل می‌دهند، در آستانه نخستین سال فعالیت خود، همایشی با عنوان «هم‌افقی با ولی» را با هدف آشنایی بیشتر با منظومه فکری امام شهید و همچنین شناسایی و جذب نیرو‌های توانمند و دغدغه‌مند برگزار کرد.

این همایش در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد و جمعی از فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به مباحث انقلاب اسلامی در آن حضور داشتند.

فعالان مجموعه «هم‌افقی با ولی» اعلام کردند این حرکت مردمی با تکیه بر ظرفیت شعر، قلم و فعالیت‌های فرهنگی، تبیین منظومه فکری ولایت و تقویت جریان‌های مردمی را دنبال می‌کند.

علاقه‌مندان برای آشنایی بیشتر و عضویت در این مجموعه می‌توانند در فضای مجازی، کانال «سفیران هم‌افقی با ولی» را جست‌و‌جو کنند.