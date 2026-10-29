شهروند فداکار هرمزگانی جان و مال یک راننده کامیون را در جاده سیرجان به بندرعباس نجات داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان حاجی آباد گفت: در این حادثه که عصر دیروز بر اثر برخورد دو دستگاه تریلر حامل مواد پلاستیکی در جاده سیرجان - بندرعباس، محدوده ترانشه ورودی شهر حاجی‌آباد رخ داد، هر دو خودرو آتش گرفت.

ارسطو علیرضایی افزود: درحالی که راننده کامیون بر اثر شوک و استرس شدید توانایی حرکت نداشت، آقای کریمی شهروند حاجی آبادی با وجود خطرات جانی و با سرعت عمل بالا، کفی تریلی را از کشنده جدا کرد.

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وی گفت: او با این حرکت شجاعانه و با وجود سوختگی جزئی در برخی اعضای بدن، مانع از سرایت آتش و نابودی کامل یک دستگاه کامیون شد و جان و سرمایه راننده تریلی را نجات داد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان حاجی آباد گفت: در این حادثه یک تن مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

عملیات مهار آتش، انتقال خودرو‌های آسیب‌دیده و پاک‌سازی جاده از بقایای تصادف و مواد نفتی، از ساعت پانزده تا ۱۸ با مشارکت نیرو‌های راهداری، آتش‌نشانی و شهرداری، پلیس راه، نیروی انتظامی و اوژانس صورت گرفت.