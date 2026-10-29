مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو) از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان کمک‌هزینه پژوهشی برای حمایت از شرکت‌های نوپای معدنی خبر داد و گفت: تاکنون نزدیک به ۱۰ شرکت نوپا برای بهره‌مندی از این حمایت معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید وفایی‌فرد در نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی معدن (ایران کانماین ۲۰۲۶)، توسعه ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع معدنی را از برنامه‌های این مرکز دانست و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲۱ رویداد برای پیوند میان فعالان فناور و بخش معدن برگزار شده است.

مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران(ایمینو) افزود: ارزش همرسانی میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع معدنی به ۱۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی تأمین منابع مالی و دسترسی به بازار را از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های نوپای معدنی برشمرد و گفت: در پنجمین جشنواره ملی ایده‌های ارزش‌افزای معدن و صنایع معدنی ایران، بیش از ۴۵۰ ایده و طرح نوآورانه بررسی شد و در نهایت ۱۲ گروه برگزیده شدند.

وفایی‌فرد با بیان اینکه برای کمک به تکمیل ایده‌ها و تبدیل آن‌ها به محصولات قابل استفاده در صنایع معدنی، ۲۰ میلیارد تومان کمک‌هزینه پژوهشی اختصاص یافته است ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۱۰ شرکت نوپا برای استفاده از امکانات آزمایشگاهی و انجام آزمایش‌های فرآوری به مرکز تحقیقات فرآوری ایران معرفی شده‌اند.

مدیر مرکز نوآوری ایمینو با اشاره به نیاز صنایع معدنی به تأمین و بومی‌سازی تجهیزات و اقلام راهبردی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و گروه‌های نوآور می‌توانند در تولید فناوری‌های مورد نیاز کشور نقش مؤثری داشته باشند.

وی افزود: محصولات عرضه‌شده در فن‌بازار تخصصی معدن، از نرم‌افزارها و قطعات تا تجهیزات صنعتی را دربر می‌گیرد و در حوزه‌هایی مانند هوشمندسازی عملیات معدنی و کاهش مصرف انرژی کاربرد دارد.