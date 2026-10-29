معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از بررسی ۴۶ پرونده در جلسه کمیسیون ماده ۲۱ طرح‌های غیرکشاورزی استان خبر داد و گفت: در این جلسه، درخواست‌های مربوط به واگذاری اولیه اراضی، تمدید قرارداد‌های اجاره و انتقال قطعی مورد بررسی قرار گرفت.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود گودرزی، با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۱ طرح‌های غیرکشاورزی اظهار کرد: این جلسه با حضور اعضای اصلی کمیسیون در محل دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس برگزار شد و در آن، ۴۶ پرونده با موضوعات مختلف مرتبط با واگذاری اراضی و قرارداد‌های مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پرونده‌های مطرح‌شده در این نشست شامل درخواست‌های واگذاری اولیه، تمدید قرارداد‌های اجاره و انتقال قطعی بود که پس از بررسی در کمیسیون، تصمیمات لازم درباره آنها اتخاذ شد.

گودرزی ادامه داد: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده در این جلسه، با ۱۶ مورد واگذاری اولیه و ۲۰ مورد تمدید قرارداد اجاره موافقت شد. همچنین سه مورد انتقال قطعی به همراه تأیید قیمت فروش مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیم‌گیری شد. سایر پرونده‌های مطرح‌شده نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند تا پس از ارزیابی و بررسی ابعاد مختلف، تصمیمات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط اتخاذ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به اهمیت بررسی دقیق درخواست‌های مطرح‌شده در این کمیسیون بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های واگذاری اراضی و تمدید قرارداد‌ها مستلزم بررسی ابعاد مختلف هر درخواست و تطبیق آن با ضوابط و مقررات مربوط است؛ ازاین‌رو، پرونده‌ها در چارچوب فرآیند‌های قانونی و با حضور اعضای اصلی کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۲۱ در چارچوب وظایف قانونی خود به درخواست‌های مرتبط با طرح‌های غیرکشاورزی رسیدگی می‌کند، خاطرنشان کرد: بررسی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها در راستای سامان‌دهی امور مربوط به واگذاری اراضی، رسیدگی به درخواست متقاضیان و اتخاذ تصمیمات کارشناسی در چارچوب مقررات انجام می‌شود.