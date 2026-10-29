دوره سه‌روزه هم‌افزایی و توانمندسازی مدیران و مسئولان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی سراسر کشور در قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم اختتامیه دوره سه‌روزه هم‌افزایی و توانمندسازی مدیران و مسئولان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی سراسر کشور در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی کشور در حاشیه این مراسم با اشاره به حضور مؤثر مداحان و هیئت‌های مذهبی در تجمعات شبانه گفت: مداحان در رویداد‌های اخیر نشان دادند که به عنوان حلقه واسط می‌توانند در سازماندهی، جهت‌دهی و تقویت حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

سید رضا جدا افزود: در این دوره با حضور اساتید برتر کشوری، نقش مداحان و هیئت‌های مذهبی در جنگ رمضان و حضور مردم در تجمعات شبانه بررسی شد.

وی افزود: مداحان و هیئت‌های مذهبی در این ایام با اقدامات اثرگذار خود نشان دادند ظرفیت این مجموعه‌ها تنها به برنامه‌های مذهبی محدود نمی‌شود و در بزنگاه‌های اجتماعی نیز می‌توانند مردم را همراه و حضور آنان را هدفمند کنند.

مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی کشور گفت: این دوره با هدف افزایش هم‌افزایی، انتقال تجربه و توانمندسازی مدیران و مسئولان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی سراسر کشور برگزار شد.