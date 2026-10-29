قادر آشنا، مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور صنعت پوشاک را یکی از ارکان مؤثر در حفظ و ترویج هویت تاریخی و تمدنی ایران دانست.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران اظهار کرد: ایران عزیز و دوست‌داشتنی ما، کشوری با هویت و تاریخ تمدنی کهن است؛ هویتی که بسیاری به آن غبطه می‌خورند، با آن رقابت می‌کنند و برخی نیز در پی از بین بردن آن هستند، غافل از اینکه این هویت ماندگار است و تاریخ کشور ما گواه این ماندگاری.

آشنا تصریح کرد: یکی از حوزه‌هایی که به حفظ و ترویج هویت تاریخی و تمدنی کشور کمک می‌کند، صنعت پوشاک است.

️ رئیس چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با اشاره به نقش رویدادهای هنری و نمایشگاهی در تقویت این حوزه گفت: چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر نیز با همین رویکرد و با هدف «کشف ایران» و شناخت بیشتر آن شکل گرفته است.

️ وی در پایان از دانشجویان، استادان، دانشگاه‌ها، هنرمندان، صاحبان هنر، تولیدکنندگان و مردم دعوت کرد با مشارکت در خلق ایده‌ها، حضور در جشنواره، نقد و بررسی آثار و حمایت از دستاوردهای آن، در برگزاری و برپایی هرچه بهتر این رویداد اهتمام ورزند.

️ چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر دی‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.