فرمانده انتظامی قرچک اظهار داشت: در راستای مقابله هدفمند با قاچاق کالا و صیانت از چرخه قانونی توزیع و عرضه محصولات، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرچک با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیسی، موفق به شناسایی و کشف محل انباشت مقادیر قابل‌توجهی لوازم آشپزخانه قاچاق شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ قاسم‌پور افزود: در بازرسی از محل شناسایی‌شده، انواع لوازم و اقلام مورد استفاده در آشپزخانه، از جمله تجهیزات نگهداری و نظم‌دهنده‌های ظروف و مواد غذایی، کشف شد که ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه برابر با ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با پدیده قاچاق کالا تصریح کرد: قاچاق، علاوه بر اخلال در فعالیت‌های اقتصادی و آسیب به تولید و تجارت قانونی، زمینه فعالیت‌های خارج از ضوابط را فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو، شناسایی و برخورد با محل‌های نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.