داوطلب جمعیت هلال‌احمر سلماس با طرح نوآورانه خود در حوزه فناوری نانو و دارورسانی هدفمند موفق به کسب نشان طلا و جایزه ویژه مسابقات بین‌المللی اختراعات انگلستان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، زهرا قلی‌زاده، کارشناسی مامایی، کارشناسی ارشد ژنتیک و داوطلب جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس، در مسابقات بین‌المللی اختراعات انگلستان، موفق به کسب نشان طلا و جایزه ویژه برای طرح نوآورانه خود در حوزه فناوری نانو و دارورسانی هدفمند شد.

طرح وی با عنوان «داروی نانویی خوراکی با پاسخ‌دهی هم‌زمان به میکروبیوتا و pH برای درمان هدفمند بیماری التهابی روده و سرطان مرتبط با کولیت»، با هدف توسعه رویکردی نوین در دارورسانی هدفمند ارائه شده است.

حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به زهرا قلی‌زاده و خانواده بزرگ جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی، این دستاورد را مایه افتخار جامعه امدادی و علمی استان دانست و برای این داوطلب پرتلاش در مسیر علم، پژوهش و خدمت به جامعه، آرزوی موفقیت‌های روزافزون کرد.