به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهید غلام زینیوند لرستانی، فرزند سیف‌الله، اول بهمن‌ماه ۱۳۴۹ در روستای سیاهگل، واقع در ۷۰ کیلومتری آبدانان، دیده به جهان گشود. او تحصیلات خود را تا سال اول متوسطه در رشته اقتصاد ادامه داد و علاقه‌اش به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، او را در ساخت مسجد روستا در کنار دیگر اهالی شریک کرد.

با آغاز جنگ تحمیلی، غلام که هنوز نوجوانی بیش نبود، تصمیم گرفت راهی جبهه شود. مادرش از او خواست به دلیل سن کم، از رفتن شتاب نکند، اما او با اشاره به حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) پاسخ داد: مادر، مگر ابوالفضل جلوی فرزندانش را برای پیوستن به امام حسین گرفت؟

این پاسخ، از باور و اراده نوجوانی حکایت داشت که انتخاب خود را کرده بود. شهید غلام زینیوند لرستانی سرانجام در خرداد ۱۳۶۷، در ۱۷ سالگی و در منطقه قلاویزان مهران، به فیض شهادت نائل آمد و به قافله شهدا پیوست.