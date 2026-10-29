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فرمانده انتظامی شیراز از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت خارجی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ "محمد رستمی اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با موتورسیکلتهای سنگین و قاچاق در سطح شهرستان، مأموران یگان امداد هنگام گشتزنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک و بررسی بیشتر آن را متوقف نمودند.
وی گفت: طی بررسی و استعلامات صورت گرفته مشخص شد موتورسیکلت مذکور قاچاق و فاقد مدارک قانونی است.
فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه ارزش موتورسیکلت مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۶ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: موتورسیکلت برای انجام اقدامات قانونی به پلیس امنیت اقتصادی استان انتقال داده شد.