به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در پیامی از حضور پرشور، شگفت‌انگیز و حماسی مردم لرستان در رزمایش جانفدای۲ قدردانی کرد.

در این پیام آمده است:

مردم شریف، غیور و ولایت‌مدار استان لرستان؛ درود خداوند بر شما که همواره در عرصه‌های سخت و سرنوشت‌ساز دفاع ملی و میهنی، نام لرستان را در تاریخ ایران با بصیرت و فداکاری زنده نگه داشته‌اید.

حضور دشمن شکن، وحدت‌بخش و تاریخی شما در رزمایش «جانفدای ۲» که در سراسر استان برگزار شد، برگ زرین دیگری بر افتخارات این سرزمین شهیدپرور افزود و ثابت کرد که لرستان هماره، سرزمین مردمان غیور، انقلابی و ولایت‌مدار است.

بار دیگر تاریخ ایران؛ شاهد افتخارآفرینی مردان و زنانی بود که در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از پیشگامان دفاع از کیان ایران اسلامی بودند و امروز نیز با بصیرت و دشمن‌شناسی مثال‌زدنی، پای کار نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

این ایستادگی و اقتدار که با حضور اقشار مختلف مردم از جوانان، نوجوانان، ورزشکاران، هنرمندان، بازاریان و دانشگاهیان، کارکنان ادارات، ایلات و عشایر و ... همراه بود، صحنه‌های بی‌بدیلی از همدلی و آمادگی دفاعی را به نمایش گذاشت و و دل‌های دوستداران ایران را سرشار از غرور و افتخار کرد.

بدینوسیله به نمایندگی از دولت و همه خدمتگزاران این نظام مقدس، از یکایک شما مردم عزیز، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیون و همه اقشاری که در این رزمایش حماسی نقش آفریدند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. بی‌شک این حضور پرشور، سرمایه‌ای گران‌بها برای پیشرفت و امنیت پایدار استان و کشور است. دوام توفیق و سربلندی این مردم عزیز و میهن خدایی را از خداوند منان، مسألت می‌نمایم.

سید سعید شاهرخی

استاندار لرستان