به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام و المسلمین آقا تهرانی در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی همدان گفت: برنامه‌ریزی فرهنگی باید متناسب با نیاز‌های بومی هر منطقه انجام شود و مطالبات فعالان فرهنگی نیز تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی این استان، بر ضرورت تدوین برنامه‌های فرهنگی متناسب با مسائل و اولویت‌های بومی تأکید کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات فرهنگی استان‌ها یکسان نیست، گفت: باید مسائل فرهنگی هر استان شناسایی و بر اساس اولویت دسته‌بندی شود تا اعتبارات و امکانات در مسیر حل مشکلات واقعی و اجرای برنامه‌های مؤثر هزینه شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین آقا تهرانی با اشاره به اهمیت اجرای نقشه مهندسی فرهنگی استان‌ها افزود: شناخت دقیق مسائل فرهنگی، تعیین اولویت‌ها و مشخص‌کردن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، زمینه برنامه‌ریزی هدفمندتر و استفاده بهتر از منابع را فراهم می‌کند.

او همچنین با تأکید بر پیگیری مطالبات مطرح‌شده در نشست، از فعالان فرهنگی و اجتماعی خواست پیشنهاد‌ها و مسائل خود را از مسیر‌های ارتباطی کمیسیون منتقل کنند تا موضوعات در حد طرح و بیان باقی نماند و برای حل آنها اقدام شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی فرهنگ را موضوعی بنیادین و راهبردی دانست و گفت: فرهنگ نباید صرفاً پیوستی برای فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی تلقی شود، بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور جایگاه اصلی داشته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین آقا تهرانی همچنین به موضوع مدیریت فضای مجازی و ضرورت پیگیری مراحل قانونی مربوط به آن اشاره کرد و از پیگیری مسائل جوانان و توجه به جوان‌گرایی در ساختار‌های مرتبط خبر داد.

استاندار همدان هم با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی این استان و ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی آن گفت: همدان با برخورداری از چهره‌هایی همچون بوعلی‌سینا و باباطاهر و ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و تمدن ایران دارد.

حمید ملانوری شمسی با تأکید بر اینکه توسعه باید با مشارکت مردم و متناسب با فرهنگ عمومی جامعه پیش برود، افزود: برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و اجرایی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که با ویژگی‌ها، نیاز‌ها و رفتار عمومی مردم هر منطقه هماهنگ باشند.

او با اشاره به ظرفیت کشاورزی استان و تولید محصولات متنوع، توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و پیوند توسعه اقتصادی با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را ضروری دانست و تصریح کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها باید برای تقویت فرهنگ عمومی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های نسل جوان نیز برنامه‌ریزی شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به جایگاه تاریخی همدان گفت: این استان به دلیل پیشینه تمدنی و برخورداری از ظرفیت‌های علمی، دینی، جهادی و هنری، جایگاه مهمی در تاریخ ایران دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه فرهنگی و گردشگری استفاده شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی همچنین بر ضرورت پیگیری طرح‌ها فرهنگی و گردشگری استان تأکید کرد.

در این نشست، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حمایت از فعالان فرهنگی، تقویت فعالیت‌های مسجد‌محور، توسعه گردشگری و صنایع‌دستی، حمایت از ورزشکاران و نخبگان، تقویت تولیدات فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان و تأمین اعتبارات پایدار برای فعالیت‌های فرهنگی تأکید کردند.

اعضای کمیسیون همچنین بر پیگیری مسائل مطرح‌شده در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی مجلس برای رفع موانع و بهبود اجرای قوانین تأکید کردند.

همچنین در این نشست فعالان فرهنگی، اجتماعی، علمی، ورزشی، گردشگری، رسانه و هیئت‌های مذهبی و قرآنی در خصوص توجه به حوزه گردشگری، تکمیل و راه اندازی موزه منطقه‌ای غرب کشور در همدان، توجه به معیشت، اشتغال و مسکن نخبگان و فعالان عرصه‌های مختلف، توجه بیش از پیش به قهرمانان و مدال آوران به ویژه بانوان ورزشکار توجه به فرهنگ جامعه را خواستار شدند.