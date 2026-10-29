به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: عصر امروز و امشب، افزایش ابر و رگبار باران در پاره‌ای از نقاط استان و همچنین احتمال وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک خواهیم داشت.

مرتضی صبوری افزود: فردا هم آسمان صاف تا قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر همراه با بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

وی در خصوص وضعیت دمای هوا گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۴ درجه، فردا ۲۵ درجه و روز شنبه ۲۶ درجه سانتیگراد است.