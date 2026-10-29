با حضور جامعه ورزش استان، مسئولان استانی و شهرستانی، حسن جانفشان ورزشکار شایسته استان در ورودی شهر اشنویه مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور جامعه ورزش استان، مسئولین استانی و شهرستانی، عبدالسلام مام عزیزی فرماندار اشنویه، سجاد بیرامی مدیر کل ورزش و جوانان استان، قاسم جلیلی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونین و مسئولین هیئت جانبازان و توان‌یابان استان، حسن جانفشان ورزشکار شایسته استان در ورودی شهر اشنویه مورد استقبال قرار گرفت.

حسن جانفشان، ورزشکار پرافتخار اشنویه‌ای و مسن‌ترین عضو کاروان ورزشی ایران در مسابقات پاراآسیایی ناگویا، با رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی پاراتنیس روی میز کلاس ۲، موفق به کسب نشان برنز این رقابت‌ها شد.

جانفشان در دیدار نیمه‌نهایی برابر نماینده کره‌جنوبی به میدان رفت و در یک مسابقه نزدیک و نفس‌گیر، با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. با این حال، حضور در جمع چهار بازیکن برتر این رقابت‌ها، مدال ارزشمند برنز را برای این ورزشکار باتجربه به همراه داشت.