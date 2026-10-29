مدیر کل هواشناسی خوزستان برای ساعات برای مناطق مرتفع شرقی و شمالی استان رگبار و بارش پراکنده و برای سایر مناطق، گردوخاک محلی و افزایش دما پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، با توجه به شرایط ناپایداری جو و گذر ریز موج‌ها از فراز استان، تا اواسط هفته آینده در اغلب نقاط استان، ابرناکی و بارش پراکنده گاهی رعد و برق، به ویژه در مناطق مرتفع شرقی و شمالی استان و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گردوخاک محلی و موقتی به ویژه در مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی وجود دارد.

وی افزود: همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا در سواحل و مناطق جنوبی، جنوبِ غربی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است.

سبزه زاری تصریح کرد: طی امروز کاهش محسوس دما و فردا افزایش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود و سپس تا دوشنبه تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: شمال خلیج فارس تا اواخر روز یکشنبه در برخی از ساعات مواج و گاهی با رگبار پراکنده و رعد و برق همراه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۶.۹ و ایذه با دمای ۱۴.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۴.۸ و کمینه دمای ۲۰.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.