علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در نشستی برخط با مدیران استانی این سازمان بر لزوم مدیریت هوشمند، کاهش هزینه‌های ارزی و ریالی و حفظ آمادگی کامل برای حج‌های آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلسه‌ برخط علیرضا رشیدیان با حضور معاونان، مدیران ستادی و مدیران استانی سازمان برگزار شد. وی در این نشست با اشاره به شرایط کنونی منطقه و اهمیت معنویت در ایجاد آرامش اجتماعی، جایگاه ویژه زیارت عتبات، حج و عمره را در تقویت امید و تعادل اجتماعی یادآور شد.

مدیریت هزینه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها

رشیدیان با اشاره به افزایش برخی هزینه‌ها در عربستان و هزینه‌های حمل‌ونقل هوایی، اظهار داشت: تلاش سازمان ما مدیریت این هزینه‌هاست تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود، هرچند تعیین قیمت نهایی منوط به اعلام نرخ ارز از سوی بانک مرکزی است. وی بر شفاف‌سازی فرآیندها برای مردم و کارشناسان تأکید کرد و خواستار گذار از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند و بهره‌گیری از فناوری شد.

برنامه‌ریزی برای حج ۱۴۰۶ و عمره

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: امیدواریم سهمیه ۸۵ هزار نفری حج ۱۴۰۶ به‌طور کامل محقق شود و ۱۵ آبان ماه برای امضای تفاهم‌نامه به عربستان سفر خواهیم کرد. در حوزه عتبات نیز پروازها برقرار است و مشکلات مرز چذبه مربوط به تبادل کالا بوده و مانعی برای مسافران نیست. همچنین پیگیری‌ها برای دریافت مجوزهای پرواز عمره از هواپیمایی کشور میزبان در جریان است.

حج قطعا برگزار می‌شود

اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان، در این جلسه تأکید کرد که اصل حج با ظرفیت کامل برگزار خواهد شد و بحث تعطیلی به هیچ‌وجه مطرح نیست. وی اعلام کرد که فرآیند اعلام آمادگی با اصلاحات انجام شده و در آرامش انجام شده و حدود ۱۰ هزار نفر باقی‌مانده نیز باید به پزشکان معاینه مراجعه کنند.

در پایان این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین رحمانی به عنوان معاون جدید عتبات معرفی شد و از زحمات مدیران استانی و کارگزاران در راه‌اندازی ایستگاه‌های صلواتی در ماه‌های اخیر قدردانی به عمل آمد.