به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی و بازگشت به تولید زودهنگام اظهار داشت: با نزدیک‌شدن فصل سرد سال و افزایش نیاز کشور به گاز طبیعی، شتاب‌بخشی به پروژه‌های بازسازی، رفع آسیب‌ها و آماده‌سازی تجهیزات و زیرساخت‌های عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش جهادی و هماهنگی مستمر میان واحد‌های تخصصی دنبال شود.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی واحد تعمیرات در تحقق اهداف عملیاتی پالایشگاه افزود: بهره‌گیری حداکثری از دانش فنی، تجربه و توانمندی نیرو‌های متخصص داخلی، در کنار تسریع در اجرای فعالیت‌های تعمیراتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و فراهم‌سازی زمینه بازگشت هرچه سریع‌تر پالایشگاه به مدار تولید دارد.

مدیر پالایشگاه چهارم پارس جنوبی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و تداوم تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم برنامه‌های بازسازی و تعمیراتی با هدف تحقق تولید زودهنگام و کمک به تأمین پایدار گاز طبیعی کشور در روز‌های سرد سال شد.