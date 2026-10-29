به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «صحت قاسمی» رئیس امور نظام مهندسی و مقررات ملی راه و شهرسازی استان با اشاره به برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان ساختمان گفت: این آزمون در روز‌های پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور در هفت رشته مهندسی، شش رشته کاردانی و برای معماران تجربی و کارشناسان ماده ۲۷ برگزار می‌شود.

صحت قاسمی با اشاره به شرایط دریافت پروانه اشتغال افزود: قبولی در این آزمون از شرایط لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار محسوب می‌شود و متقاضیان در صورت کسب نمره قبولی و احراز سایر شرایط قانونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، می‌توانند پروانه اشتغال دریافت کنند.

رئیس امور نظام مهندسی و مقررات ملی راه و شهرسازی استان با اشاره به اهداف برگزاری این آزمون گفت: بهره‌مندی از دانش فنی و فناوری‌های نوین در ساخت واحد‌های مسکونی باکیفیت، بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی و ارتقای سطح مهارت مهندسان از جمله اهداف اصلی این آزمون به شمار می‌رود تا ساخت‌وساز در کشور با استاندارد‌های بهتری انجام شود.

در استان ایلام ۱۵۱۰ متقاضی مرد و زن با هم به رقابت می‌پردازند.