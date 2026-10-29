وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ظرفیت‌های قابل توجه مرز‌های بازرگان و سرو در آذربایجان‌غربی، می‌تواند در مسیر توسعه تعاملات اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی، بازدید از مرز بازرگان و بررسی توانمندی‌های اقتصادی و تجاری استان را از اهداف سفر خود عنوان کرد.

سیدعلی مدنی‌زاده افزود: این سفر نخستین سفرم به آذربایجان‌غربی است و در جریان آن ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه مرز‌های بازرگان و سرو، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی از توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه مرز برخوردار است که می‌تواند در مسیر توسعه تعاملات اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با تأکید بر رویکرد دولت در توسعه دیپلماسی اقتصادی، افزود: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های مرزی مناسب، نقش مهمی در تحقق این هدف دارد و بازدید از مرز‌های استان با همین رویکرد انجام می‌شود.