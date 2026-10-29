گلخانه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان با مساحت چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان گفت: این سومین مرحله گلخانه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد است که برای ساخت آن چهار میلیارد تومان هزینه شده است.

محمدحسین رنجبر افزود: با بهره‌برداری از این طرح، مساحت گلخانه‌های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان به بیش از ۹ هزار مترمربع افزایش یافته است.

وی گفت: این مجموعه با هدف توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، کشاورزی و ایجاد زمینه مناسب برای تحقیقات کاربردی در حوزه تولید محصولات گلخانه‌ای راه‌اندازی شده است.

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رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان افزود: توسعه زیرساخت‌های مرتبط با تولید مرکبات، نخیلات و تجهیز آزمایشگاه‌های استاندارد آب و خاک از دیگر اقدامات این مجموعه است که نیاز‌های آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی شهروندان را نیز تأمین می‌کند.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی هم در این مراسم، گفت: تربیت نیروی متخصص بخش کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های علمی و تحقیقاتی، از برنامه‌های راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی است.

سودابه سلیمانی افزود: ایجاد امکانات آموزشی و پژوهشی متناسب با نیاز‌های صنعت کشاورزی می‌تواند به افزایش جذابیت این رشته‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص کمک کند.