به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بیش از ۲ هزار برنامه در ۲ هزار مدرسه استان به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی اجرا می‌شود؛ برنامه‌هایی که برگزاری رویداد «نو میدان»، یادواره یک‌هزار و ۷۱۰ شهید دانش‌آموز و اعزام ۶ هزار دانش‌آموز به اردو‌های راهیان نور از مهم‌ترین محور‌های آن است.

سرهنگ پاسدار علی اسماعیلی مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی مازندران در نشست خبری گرامیداشت این هفته گفت: هفته بسیج دانش‌آموزی از هشتم تا چهاردهم آبان‌ماه با شعار «می‌فهمیم، می‌سازیم، می‌ایستیم» و با اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی، علمی و ورزشی در مدارس استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری رویداد دانش‌آموزی «نو میدان» افزود: این رویداد در چهار رشته امداد و نجات، آموزش باز و بسته کردن سلاح، سواد رسانه‌ای و تبیین و روایتگری برگزار می‌شود و مدارس برتر پس از رقابت‌های شهرستانی و استانی، به مرحله ملی راه می‌یابند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی مازندران، برگزاری یادواره یک‌هزار و ۷۱۰ شهید دانش‌آموز در شهرستان نکا، اجتماع ۲ هزار دانش‌آموز در برنامه «جان‌فدا» در بابل، اجرای پویش‌های دانش‌آموزی و میزبانی از خانواده شهدای جنگ رمضان را از دیگر برنامه‌های این هفته اعلام کرد.

اسماعیلی با اشاره به برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان و تجمعات دانش‌آموزی در شهرستان‌های استان گفت: برنامه‌های فرهنگی و روایتگری با مشارکت دانش‌آموزان اجرا می‌شود و هم‌زمان، اقدامات مربوط به سومین کنگره ملی شهدای مازندران نیز آغاز خواهد شد.

وی همچنین از میزبانی مازندران از پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام از دوازدهم آبان‌ماه خبر داد و افزود: اعزام دانش‌آموزان دختر و پسر استان به اردو‌های راهیان نور از چهاردهم آبان‌ماه آغاز می‌شود و هدف‌گذاری امسال، اعزام ۶ هزار دانش‌آموز است.