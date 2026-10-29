



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ احسان داودی درباره جزئیات این خبر بیان کرد: براساس اطلاعات واصله مبنی بر اینکه فردی در منزلی در یکی محله‌های شهر اقدام به نگهداری اموال باستانی می‌نماید، که بلافاصله ماموران پلیس با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

سرهنگ داودی تصریح کرد: در جریان این عملیات ماموران موفق شدند در بازرسی از آن منزل ۱۲ عدد سکه تاریخی و ۲ عدد گوشواره و انگشتر باستانی که دارای ارزش از نظر تاریخی و فرهنگی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی گراش با بیان اینکه در این زمینه یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: اموال و اشیاء کشف شده جهت بررسی‌های تخصصی و حفظ اصالت، به اداره میراث فرهنگی تحویل گردید.

سرهنگ داودی ضمن هشدار به افراد سودجویی که در صدد غارت میراث کهن و تاریخی هستند، تاکید کرد: حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور وظیفه‌ای همگانی بوده و همکاری شهروندان ضامن حفظ و انتقال این سرمایه‌های گرانبها به نسل‌های آینده خواهد بود.